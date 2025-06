Quasi ultimati anche gli ultimi segmenti della Gallico-Gambarie | si va verso il completamento del cantiere

Le ultime fasi della realizzazione della Gallico-Gambarie sono ormai alle battute finali. Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, annuncia con entusiasmo: "Le prove di carico degli ultimi segmenti sono in corso e il cantiere si avvicina al completamento." Questa arteria strategica promette di rafforzare i collegamenti tra la città e i comuni della Vallata, portando vantaggi concreti per cittadini e imprese. Restate sintonizzati per l'apertura ufficiale di questa importante infrastruttura.

Ci siamo quasi, "sono in fase di ultimazione le operazioni relative alle prove di carico degli ultimi segmenti della Gallico - Gambarie". A dichiaralo è il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà che prosegue: "l’arteria stradale che unisce la città con i comuni dell’intera Vallata del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Quasi ultimati anche gli ultimi segmenti della Gallico-Gambarie: si va verso il completamento del cantiere

In questa notizia si parla di: quasi - segmenti - gallico - gambarie

Quasi ultimati anche gli ultimi segmenti della Gallico-Gambarie: si va verso il completamento del cantiere; Quasi ultimato anche il tratto aggiuntivo della Gallico Gambarie: in corso le prove di carico sui viadotti.

Quasi ultimato anche il tratto aggiuntivo della Gallico Gambarie: in corso le prove di carico sui viadotti - Il sindaco ed il vicesindaco con delega alla viabilità della Città Metropolitana annunciano l'avanzamento ... Segnala reggio.gazzettadelsud.it

Strada Gallico – Gambarie quasi finita, i dettagli - Il delegato Versace fa il punto sullo stato di avanzamento del cantiere della nuova arteria stradale strategica per il collegamento mare- tempostretto.it scrive