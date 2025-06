Quarta Repubblica le anticipazioni di lunedì 16 giugno

Lunedì 16 giugno, torna “Quarta Repubblica”, il talk show di Retequattro condotto da Nicola Porro, che ogni settimana svela i retroscena dell’attualità politica ed economica. Questa sera, al centro della scena il delicato conflitto in Medio Oriente tra Iran e Israele, e le sue ripercussioni sul panorama politico italiano e le strategie del Governo Meloni. Preparatevi a un approfondimento ricco di analisi e aggiornamenti esclusivi.

Lunedì 16 giugno, torna l’appuntamento con “ Quarta Repubblica ”, le anticipazioni . Lunedì 16 giugno, torna l’appuntamento con “ Quarta Repubblica ”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro, in prima serata su Retequattro. Al centro della puntata il conflitto in Medio Oriente tra Iran e Israele, con le ricadute sul dibattito politico italiano e le mosse del Governo Meloni. Moumen, palestinese di Gaza attivista ex prigioniero di Hamas, consapevole del rischio che corre per la sua incolumità, rilascia un’intervista in esclusiva da Gaza in cui racconterà il dramma di vivere sotto il controllo di Hamas e di come loro gestiscano gli aiuti umanitari: « Vogliamo vivere in pace con Israele e vogliamo un governo tecnocratico con Hamas fuori dalla Striscia ». 🔗 Leggi su 361magazine.com