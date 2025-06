Quanto ha pagato il Como Baturina

Dopo Nico Paz, dopo Diao, Perrone e tanti altri, il Como ci riprova: dalla Dinamo Zagabria ha preso Martin Baturina, uno dei migliori giovani. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Como, vicino l'accordo con Baturina della Dinamo Zagabria: chiesti 30 milioni - Come vicino all’accordo con Baturina per la Dinamo Zagabria, chiedendo 30 milioni. Il Como punta sempre più in alto.

Quanto ha pagato il Como Baturina; Perché il Como ha preso Baturina; Chi è Baturina, il nuovo gioiello del Como seguito da mezza Europa.

