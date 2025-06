Quanto costa il look da cerimonia di Aurora Ramazzotti che ironizza sui piedi gonfi

Aurora Ramazzotti ha conquistato tutti al battesimo del suo amico, ma non senza una nota di ironia: i piedi gonfi sotto il caldo estivo. Curiosi di scoprire quanto costa il suo look elegante e raffinato? Continua a leggere per svelare dettagli e i segreti di stile della giovane influencer, tra glamour e simpatia.

Ecco come si è vestita Aurora Ramazzotti al Battesimo del figlio di una coppia di amici. Il caldo della giornata ha messo a dura prova i suoi piedi!. 🔗 Leggi su Fanpage.it

