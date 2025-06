Quando vedo cosa c’è sui fondali provo paura e impotenza Il Mediterraneo è il più sfruttato e inquinato la generazione che difende il mare

Quando scorgo il simbolo "c8217232" tra le profondità, la paura e l'impotenza si fanno sentire, testimonianza di un Mediterraneo sfruttato e inquinato. Ma oggi, a Genova, una generazione pronta a reagire si è riunita per il primo appuntamento del festival itinerante Branchie, tra musica, mare e azioni concrete. È un'importante occasione per sensibilizzare e educare, perché il nostro futuro dipende da questo impegno.

Tanti giovani accorsi a Genova per la prima tappa del festival itinerante di musica e mare, Branchie, organizzato da Sea Shepherd Italia e Ostello Bello, tra pulizia di spiagge, workshop tematici e momenti di confronto con esperti. Un'occasione per la sensibilizzazione e l'educazione ambientale.

