Quando pagano l' Assegno unico a giugno 2025? Consulta le date dell' accredito nel calendario Inps

Se desideri sapere quando riceverai l'assegno unico a giugno 2025, non perdere tempo: consulta il calendario INPS per scoprire le date di accredito e pianificare al meglio le tue spese. Conoscere le tempistiche ti permette di affrontare il mese con serenità e sicurezza. Scopri ora le date precise e assicurati di non perdere nulla!

Calendario dei pagamenti aprile 2025 L’ Assegno Unico Universale (AUU), destinato al supporto delle famiglie con figli a carico, continuerà a essere erogato mensilmente in base al valore dell’ ISEE. Date dei pagamenti di giugno 2025 L’INPS ha confermato che l’assegno verrà erogato a partire. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Quando pagano l'Assegno unico a giugno 2025? Consulta le date dell'accredito nel calendario Inps

