Quando l’Italia è entrata nell’Onu?

L’Italia non fu tra i 51 Stati fondatori delle Nazioni Unite, ma il suo impegno internazionale si è consolidato nel tempo. L’ingresso ufficiale dell’Italia nell’ONU avvenne il 12 dicembre 1955, segnando un passo importante nel rafforzare il ruolo del nostro paese nel contesto globale. Un percorso che testimonia la volontà di contribuire alla pace e alla cooperazione internazionale, e che continua a essere un pilastro della nostra politica estera.

L’ Onu è nata il 26 giugno del 1945, giorno in cui terminò la Conferenza di San Francisco e fu firmata la Carta delle Nazioni Unite. L’organizzazione intergovernativa più grande al mondo, istituita dopo la Seconda guerra mondiale con l’obiettivo di prevenire futuri conflitti, conta oggi 193 membri. Tra cui l’Italia, che non fu tra i 51 Stati fondatori. L’Italia non fa da sempre parte delle Nazioni Unite. La bandiera dell’Onu. L’ Italia non fa da sempre parte delle Nazioni Unite. Il nostro Paese infatti non partecipò alla Conferenza di San Francisco, a differenza di Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belgio, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Cecoslovacchia, Danimarca, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Francia, Grecia, Guatemala, Haiti, Honduras, Iran, Iraq, Libano, Liberia, Lussemburgo, Messico, Nicaragua, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Panama, Paraguay, Perù, Regno Unito, Cuba, Repubblica Dominicana, Siria, Stati Uniti, Sudafrica, Turchia, Unione Sovietica, Uruguay, Venezuela e Jugoslavia. 🔗 Leggi su Lettera43.it