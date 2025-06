Quando l’eleganza scende in campo | A Pitti Uomo 108 Tombolini presenta Abito dello Sport

Quando l’eleganza si trasforma in un gesto di stile dinamico, Pitti Uomo 108 diventa il palcoscenico perfetto per Tombolini. Il marchio marchigiano ha presentato “Abito dello Sport”, un’innovativa fusione tra tradizione sartoriale e spirito attivo, capace di ridefinire il concetto di eleganza contemporanea. Lo scorso evento ha dimostrato che moda e movimento possono incontrarsi senza compromessi, offrendo all’uomo moderno un nuovo modo di essere elegante e dinamico.

