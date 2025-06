Quando il Mondiale per Club era l’Intercontinentale e a vincere era il Sud America Poi arrivò la legge Bosman

Quando il Mondiale per Club era l’Intercontinentale e il Sud America dominava, il calcio aveva un fascino diverso, più imprevedibile. Poi arrivò la Legge Bosman, rivoluzionando il mercato e i trasferimenti, segnando una svolta decisiva nel panorama calcistico globale. Ricordare quei tempi significa riscoprire le sfide epiche tra continenti, un passato ricco di emozioni e rivalità che hanno plasmato il nostro gioco oggi. Un approfondimento che ci invita a riflettere sulle trasformazioni del calcio mondiale.

Quando il Mondiale per Club era l’Intercontinentale e vinceva il Sud America. Poi arrivò la legge Bosman In un’epoca in cui il calcio europeo domina incontrastato il panorama mondiale, può sembrare incredibile ricordare che una volta non era così. Eppure, le sfide tra club europei e sudamericani erano veri e propri duelli alla pari, a volte persino favorevoli al continente americano. Alcuni estratti e testimonianze, ripresi da un approfondimento pubblicato da El País, aiutano a ricostruire quella stagione ormai lontana, fatta di rivalità continentali e sorprese che oggi sembrano impossibili. Prima del nuovo Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Quando il Mondiale per Club era l’Intercontinentale e a vincere era il Sud America. Poi arrivò la legge Bosman

