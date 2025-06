Quando erano all' università Kate Middleton aveva una precisa tattica per tenere lontano le donne da William Leggi su Amicait

Quando Kate Middleton frequentava l’università, sapeva esattamente come proteggere il suo legame con William. La futura principessa si dimostrò una vera stratega, usando tattiche astute per tenere lontane le rivali e assicurarsi un posto speciale nel cuore del suo amato. Ma quale fu il suo segreto? Scopriamo insieme come, in un gioco di inganni e sentimenti, Kate riuscì a conquistare il cuore di William prima ancora di diventare parte della famiglia reale.

«In amore e in guerra tutto è permesso» recita un detto popolare. Lo sa bene Kate Middleton, stratega dalla mente sopraffina quando si trattava di tenere lontane le altre ragazze dall'amato William. Per essere precisi, dell'"amico" William. La tattica utilizzata dalla principessa, infatti, era stata messa in atto quando i due erano ancora semplici amici e compagni di scuola. Andiamo per ordine. Racconta il Daily Express che, prima che scoppiasse la storia d'amore tra Kate Middleton e il principe William, l'ex commoner aiutasse spesso il figlio di re Carlo a divincolarsi dalle attenzioni di donne non troppo gradite.

