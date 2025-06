Quando è scomparso era in preda all’ansia mi diceva | ‘Stai attenta quando sei in giro’ Temo sia finito in una psicosetta | i giudici non archivino il caso L’appello della madre di Alessandro Venturelli

In un mondo in cui le assenze non trovano risposte definitive, la madre di Alessandro Venturelli si erge a voce di speranza e giustizia. Da oltre tre anni, Roberta Carassai lotta contro il silenzio delle istituzioni, chiedendo che “gli scomparsi non si archivino”. La sua storia è un appello disperato e potente, che richiama l’attenzione su una battaglia collettiva per non dimenticare chi si è perso nel nulla. È tempo che i giudici ascoltino questa voce e agiscano.

“Cari giudici, gli scomparsi non si archiviano”: stavolta a lanciare il disperato appello è Roberta Carassai, madre di Alessandro Venturelli, scomparso a Sassuolo il 5 dicembre 2020. “Da quel giorno sopravvivo in sospeso combattendo una battaglia dolorosissima. Ho viaggiato prendendo treni e aerei per raggiungere i luoghi dove qualcuno mi dava anche solo una piccola speranza di trovare mio figlio”, racconta oggi a FqMagazine. Le indagini Tra meno di un mese, l’otto luglio ci sarà l’udienza per la terza richiesta di archiviazione del caso da parte della Procura di Modena. Una richiesta che arriva dopo che Roberta aveva chiesto alla stessa Procura di emanare insieme ai suoi avvocati Claudio Falleti e Giovanna Ferrari, un ordine di indagine europea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: scomparso - preda - ansia - diceva

