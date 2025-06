Quagliato Centro terapie geniche e farmaci a Rna | Impiegato 70% fondi Pnrr

Il Centro nazionale per le terapie geniche e i farmaci a RNA si distingue come esempio di eccellenza italiana, grazie all’efficiente impiego dei fondi PNRR. Con un utilizzo del 70%, questo centro dimostra come l’investimento pubblico possa tradursi rapidamente in risultati concreti, innovativi e di grande impatto sulla salute. Elena Quagliato sottolinea che questa esperienza rappresenta un modello vincente per il futuro della ricerca e della medicina in Italia.

"A meno di 1 anno dalla conclusione del finanziamento previsto dal Pnrr, il Centro nazionale per lo sviluppo delle terapie geniche e dei farmaci a Rna rappresenta un esempio concreto di come l'investimento pubblico in ricerca possa generare risultati rapidi, diffusi e ad alto impatto". Lo ha dichiarato Elena Quagliato, responsabile del coordinamento

Il ministro Anna Maria Bernini al nostro hub per lo sviluppo di terapie geniche e farmaci a Rna. Il Centro Nazionale Terapia Genica e Farmaci con Tecnologia a RNA sviluppa terapie su misura per ogni paziente, farmaci innovativi per malattie oggi incurabili

