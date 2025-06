Putin mediatore tra Israele e Iran | l'idea di Trump bocciata al G7 anche Meloni scettica

La proposta di Trump di coinvolgere Putin come mediatore tra Israele e Iran ha suscitato reazioni contrastanti: mentre alcuni vedono un’opportunità, i leader europei restano scettici. Meloni si mostra prudente, sottolineando l’incertezza della situazione. In un contesto di tensione internazionale crescente, la questione rimane aperta: il mondo guarda con attenzione agli sviluppi futuri, sperando in una soluzione diplomatica duratura. Continua a leggere per scoprire cosa ne pensano gli esperti.

Dopo l'apertura mostrata da Trump sulla possibilità di favorire un ruolo di mediatore di Putin per risolvere il conflitto tra Israele e Iran, il ministro degli Esteri Tajani si mostra cauto: "Vediamo come si sviluppa la situazione". Macron chiude: "Non credo che la Russia, che oggi è impegnata in un conflitto ad alta intensità, possa essere in alcun modo un mediatore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

