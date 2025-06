Putin mediatore tra Israele e Iran | l’idea di Trump bocciata al G7 anche Meloni scettica

Le recenti parole di Trump e le reazioni internazionali sul possibile ruolo mediatorio di Putin tra Israele e Iran accendono il dibattito diplomatico. Mentre Meloni esprime scetticismo, il panorama globale resta diviso: alcuni vedono in questa proposta un'opportunità , altri ne dubitano la fattibilità . La situazione si fa intricata, e il mondo attende con ansia sviluppi che potrebbero ridefinire gli equilibri geopolitici. Una cosa è certa: la strada verso la pace è ancora tutta da percorrere.

Dopo l'apertura mostrata da Trump sulla possibilità di favorire un ruolo di mediatore di Putin per risolvere il conflitto tra Israele e Iran, il ministro degli Esteri Tajani si mostra cauto: "Vediamo come si sviluppa la situazione". Macron chiude: "Non credo che la Russia, che oggi è impegnata in un conflitto ad alta intensità, possa essere in alcun modo un mediatore".