Putin e Erdogan chiedono la cessazione immediata delle ostilità

Nel cuore di un conflitto sempre più complesso, Putin ed Erdogan uniscono le forze per chiedere una cessazione immediata delle ostilità tra Israele e Iran. Due leader influenti che, attraverso un dialogo diretto, si impegnano a rafforzare la cooperazione internazionale per favorire la stabilità nella regione. Un passo significativo verso la pace o una strategia temporanea? La risposta si avrà nei prossimi sviluppi.

Il presidente russo Vladimir Putin e quello turco Recep Tayyip Erdogan hanno avuto oggi un colloquio telefonico, nel corso del quale hanno chiesto una "cessazione immediata" delle ostilità tra Israele e Iran e concordato di mantenere una "stretta cooperazione" per cercare di favorire una.

Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan hanno condannato l'"atto di forza" di Israele contro l'Iran e hanno chiesto l'immediata cessazione delle ostilità

