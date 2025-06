Putin avanza mentre l’Occidente tace | il dramma di Kiev è solo un ricordo e rischia di sparire dalla conclusioni del G7

Mentre l'attenzione globale si sposta sul Medio Oriente, il dramma di Kiev rischia di essere dimenticato, sepolto nel silenzio internazionale. Putin avanza senza sosta, sfruttando il vuoto lasciato dall'indifferenza occidentale, e le sue truppe colpiscono con ferocia le infrastrutture ucraini. La guerra in Ucraina, lontana dall’essere risolta, continua a evolversi sotto i nostri occhi, minacciando di cambiare gli equilibri di una regione già segnata dal conflitto.

Se ne parla sempre meno, complice l’escalation del conflitto mediorientale che ha catalizzato l’attenzione dei media internazionali, ma la guerra in Ucraina non è affatto vicina alla sua conclusione. Anzi, in questi ultimi giorni — e nel silenzio dell’Occidente — le truppe di Vladimir Putin stanno avanzando rapidamente lungo tutta la linea del fronte, colpendo senza pietĂ le strutture energetiche del Paese, anche e soprattutto a causa del disimpegno americano dal conflitto, ormai sotto gli occhi di tutti. A sostenerlo è il viceministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, che, rassegnato, su X ha denunciato i recenti attacchi missilistici russi “contro le infrastrutture energetiche di Kremenchuk”, che “rientrano nella strategia deliberata di Mosca di agire mentre l’attenzione internazionale è rivolta al conflitto in Medio Oriente”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it