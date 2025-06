Può essere la conseguenza di stereotipi di genere appresi ma anche di una tendenza al controllo e al perfezionismo In ogni caso si tratta di un fenomeno che può avere importanti ripercussioni sul carico mentale materno ma non solo La psicologa Cristina Di Loreto ci ha aiutato a capire che cosa si intende per maternal gatekeeping e soprattutto come uscire da questa dinamica

Il fenomeno del maternal gatekeeping, ovvero la tendenza da parte delle madri a limitare o controllare il coinvolgimento dei padri nelle faccende di cura, merita attenzione. Spesso alimentato da stereotipi di genere e perfezionismo, questo comportamento può aumentare il carico mentale materno e influire negativamente sulla dinamica familiare. La psicologa Cristina di Loreto ci guida alla scoperta di come riconoscere e superare questa dinamica, per favorire un equilibrio più sano tra genitori.

‘ L ascia stare, non così. faccio io’ – le frasi tipiche sono in genere queste, pronunciate quando il papà tenta un cambio di pannolino piuttosto che qualsiasi altro gesto di cura nei confronti del bambino. Frasi che sottendono un atteggiamento più diffuso di quanto si pensi  e che potrebbero essere la spia di un fenomeno a cui la ricerca scientifica ha dato ormai da tempo un nome preciso: maternal gatekeeping, ovvero la tendenza da parte di una mamma a controllare, correggere o comunque limitare il coinvolgimento del papà nella cura dei figli. Con conseguenze che hanno un impatto importante sul carico mentale materno ma più in generale sul benessere famigliare. 🔗 Leggi su Iodonna.it