Pullman bloccati in via Balicco | Davanti alle Meridiane c' è il caos

Il caos in via Balicco, davanti alle meridiane, non si placa: pullman bloccati e disagi continui mettono a dura prova la pazienza dei cittadini lecchesi. Mentre l’amministrazione insiste sulla gestione perfetta dell’hub, la realtà quotidiana smentisce questa retorica, mostrando una situazione difficilmente controllabile. È tempo di chiedersi se davvero si può affidare tutto a promesse che spesso non trovano riscontro nella vita di tutti i giorni.

È difficile fidarsi dell’amministrazione lecchese quando si parla dell’hub di via Balicco. Mentre il Sindaco continua a raccontare che tutto è sotto controllo, la realtà è sotto gli occhi di tutti: un’area ripetutamente paralizzata dalla gestione dei pullman sostitutivi della linea ferroviaria. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Š Leccotoday.it - Pullman bloccati in via Balicco: “Davanti alle Meridiane c'è il caos”

14 milioni di euro per la nuova stazione dei pullman in via Balicco - Il futuro di Lecco si illumina con un grande progetto: grazie a quasi 15 milioni di euro, la città può finalmente realizzare la nuova stazione dei pullman in via Balicco.

LECCO - Hub multimodale di via Balicco, arrivato l’atteso finanziamento da oltre 14milioni https://lecconotizie.com/societa/lecco-societa/hub-multimodale-di-via-balicco-arrivato-latteso-finanziamento-da-oltre-14milioni/ Vai su Facebook

