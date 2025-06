Pugni spintoni e schiaffi ai poliziotti penitenziari | 25enne a giudizio

Un episodio di violenza nel cuore del sistema penitenziario scuote l’opinione pubblica: un giovane di 25 anni, Andrea Sottile, si trova ora davanti alla giustizia dopo aver aggredito poliziotti con pugni, schiaffi e minacce di morte, persino brandendo una forbicina e una penna rubate. La vicenda mette in luce le sfide quotidiane degli agenti penitenziari e la crescente tensione nelle carceri italiane. La sua condanna rischia di essere esemplare.

Pugni, schiaffi spintoni e minacce di morte ai poliziotti penitenziari, intimiditi anche con una forbicina e una penna rubata a uno di loro. Il venticinquenne Andrea Sottile, nei mesi scorsi arrestato per l'ennesima volta, dopo che è stato sorpreso con altri tre complici in auto con due pistole.

