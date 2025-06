Pugnalata alla schiena

Nel complesso scenario geopolitico, le alleanze e le decisioni strategiche si intrecciano in modo complesso e spesso nascosto. Recenti dichiarazioni suggeriscono che l’attacco di Israele all’Iran fosse stato pianificato con l’approvazione di Trump, lasciando poche interpretazioni sulla sua partecipazione diretta. La politica internazionale, dunque, si muove tra accordi segreti e giochi di potere che plasmano il nostro futuro. Ma cosa ci riserva questo delicato equilibrio? Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli.

C’è una cosa che ancora non ho capito: l’aggressione di Israele all’Iran era concordata con Trump oppure no? Lino Boschi via email Gentile lettore, l’aggressione era concordata fin nei minimi dettagli. “Senza l’appoggio di Trump forse non avremmo lanciato l’attacco” ha detto Netanyahu venerdì mattina, aggiungendo: “Ora spetta a lui decidere come proseguire”. PiĂą chiaro di così! Non è un caso che i missili abbiano ucciso tra l’altro alcuni negoziatori che trattavano con gli Usa sul nucleare. Trump venerdì mattina ha detto: “Eravamo stati informati dell’attacco, ma non ne siamo parte”. Nel pomeriggio scriveva: “Ora la situazione non potrĂ che peggiorare. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it