Puglia 2 milioni di euro dal Fondo nazionale per i Caregiver | al via la programmazione 2025

La Puglia si prepara a potenziare il sostegno ai caregiver familiari, con un investimento di 2 milioni di euro dal Fondo Nazionale per il Welfare. Il nuovo piano per il 2025 mira a rafforzare le reti di assistenza e migliorare la qualità della vita di chi si prende cura dei propri cari. Un passo importante che promette di fare la differenza sul territorio, promuovendo un welfare più inclusivo e solidale.

Il Welfare della Regione Puglia ha avviato le attività di programmazione relative alle risorse nazionali 2025 destinate al sostegno dei caregiver familiari, in seguito allo stanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di 2 milioni di euro.

