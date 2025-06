Puglia | 19 arresti per estorsione vendita illegale di armi e traffico di droga

Un’operazione senza precedenti scuote la Puglia: 19 arresti per estorsione, traffico di droga e vendita illegale di armi. Oltre 150 Carabinieri hanno smantellato una rete criminale radicata tra Canosa di Puglia e Bari, grazie a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Bari. Questo successo testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità organizzata, ma la battaglia è appena iniziata: la legalità deve prevalere.

150 Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani e del Comando Provinciale di Foggia hanno dato esecuzione nella città di Canosa di Puglia e Bari, all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza nel procedimento a carico di 19 soggetti indagati per più episodi di estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso, vendita e porto illegale in luogo pubblico di armi e munizioni da guerra, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it