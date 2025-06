Puc via libera alla delibera che segna la conclusione della fase preliminare del Piano urbanistico

La città si prepara a una nuova fase di sviluppo, grazie all’approvazione della delibera che sancisce la fine della fase preliminare del Piano urbanistico. Un percorso trasparente e partecipato, aperto a cittadini, associazioni e imprese, che si traduce in un passo importante verso un futuro più sostenibile e condiviso. Con questo atto, la comunità prende ufficialmente parte alla costruzione del suo domani, segnando un nuovo capitolo di crescita e innovazione.

Tempo di lettura: 2 minuti La Giunta, presieduta dal sindaco Mastella, stamane, ha dato via libera alla delibera che segna la conclusione della fase preliminare del Piano urbanistico con contestuale presa d'atto dei contributi pervenuti. "Suggelliamo – spiega l'assessore all'Urbanistica Molly Chiusolo – un percorso che si è caratterizzato per la massima apertura alla Città e a tutte le articolazioni sociali, economiche e culturali: tutti hanno contribuito in maniera costruttiva. Associazioni, organizzazioni e singoli cittadini hanno espresso proposte e suggerimenti, avvalorando e integrando così gli orientamenti strategici proposti dal Consiglio Comunale con delibera n.

