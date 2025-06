Psicologo scolastico Princi | Il progetto coinvolgerà le famiglie a pieno titolo

Sono lieto di condividere il successo del progetto pilota dello psicologo scolastico in Calabria, nato dalla collaborazione tra Regione, presidente Occhiuto e l’Ordine degli Psicologi. Questo innovativo approccio mira a coinvolgere attivamente le famiglie, creando un supporto più solido per gli studenti. La partecipazione delle famiglie rappresenta un elemento chiave per il benessere e lo sviluppo dei giovani. È un passo importante verso una scuola più inclusiva e attenta alle esigenze di tutti.

Accolgo con piacere e grande soddisfazione il crescente interesse che sta registrando il progetto pilota dello?psicologo?scolastico della Regione Calabria, che abbiamo fortemente voluto con il presidente Roberto?Occhiuto e con l'ordine degli psicologi, ad inizio mandato, per promuovere il.

Dopo l’introduzione dello psicologo a scuola, arrivano anche i pedagogisti per sostenere studenti e docenti. Il progetto della Regione Puglia - Dopo l’introduzione dello psicologo a scuola, la Regione Puglia si impegna ora a coinvolgere anche i pedagogisti per supportare studenti e insegnanti.

Questo progetto rappresenta un passo concreto e strategico per rispondere ai bisogni dei nostri ragazzi, del personale scolastico e delle famiglie. L’obiettivo principale è intercettare e affrontare precocemente il disagio giovanile, offrendo supporto e ascolto Vai su Facebook

