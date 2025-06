PS4 PS5 PS Remote Lua Loader v4.3 | Carica Script Lua su PS4 e PS5 by Master

Se desideri portare la tua esperienza di gioco su PS4 e PS5 a un livello superiore, il PS Remote Lua Loader v4.3 rappresenta la soluzione ideale. Grazie a una scoperta di gezine, permette di caricare script Lua personalizzati su console Sony senza dipendere dal firmware, offrendo massima flessibilità. Sostenuto anche su PS5 Pro con firmware 10.40, apre nuove possibilità per i giochi supportati. Scopri subito come sfruttarlo al massimo!

Il¬† PS Remote Lua Loader v4.3 ¬†√® uno strumento che sfrutta una scoperta di¬† gezine ¬†relativa ai giochi basati sul motore¬† Artemis, permettendo il caricamento di script Lua personalizzati su console PlayStation 4 e PlayStation 5. A differenza di molti altri exploit, questo metodo¬† non dipende dal firmware, il che lo rende particolarmente versatile. √ą stato testato con successo anche su¬† PS5 Pro con firmware 10.40. Giochi Supportati. Attualmente, il loader funziona solo con i seguenti titoli: Raspberry Cube ¬†(CUSA16074). Aibeya ¬†(CUSA17068). Hamidashi Creative ¬†(CUSA27389). Hamidashi Creative Demo ¬†(CUSA27390)¬† (richiede l‚Äôultimo firmware per il download dal PSN). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: remote - loader - carica - script

Vittoria per le azzurre nell'ultima uscita; le campionesse d'Europa in carica superano 3-1 (25-19, 25-27, 25-21, 25-21) la Slovenia e chiudono al 2¬į posto la Golden Nations League 2025. #It Vai su Facebook

Rilasciato Remote Lua Loader per PS4 e PS5: Esecuzione di script Lua nei giochi con Artemis Engine; Remote Lua Loader per PS4 e PS5: Supporto FTP e nuove funzionalità per il caricamento di file Lua nei giochi Artemis; Problemi NOW TV.

tampermonkey-remote-script-loader - code (apart from the loader) wherever, outside of Tampermonkey. Da github.com

tampermonkey-remote-script-loader - code (apart from the loader) wherever, outside of Tampermonkey. Lo riporta github.com