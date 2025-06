PS4 PS4HEN VTX 2.15 1.0358 by StretchEcho | Novità e Guida all’Installazione

Scopri la rivoluzione nel mondo homebrew per PS4 con l'ultima versione di PS4HEN VTX 1.0358 di StretchEcho. Questa release porta miglioramenti significativi, dalla compatibilità ai firmware più recenti alle ottimizzazioni che garantiscono una maggiore stabilità e facilità d’uso. Se sei appassionato di modding e jailbreak, non puoi perderti questa guida dettagliata all’installazione. Pronto a scoprire tutte le novità? Continua a leggere!

La scena homebrew per PS4 si arricchisce con una nuova versione di PS4HEN VTX, sviluppata da @StretchEcho. Questa release ( v1.0358 ) introduce importanti correzioni per i firmware 12.00 e 12.02, oltre a mantenere il supporto per tutte le versioni da 5.05 fino a 12.02. Novità e Fix Principali. Fix per HEN su firmware 12.00 e 12.02. Miglioramenti alla stabilità del jailbreak. Ottimizzazioni per il caricamento dei payload. Funzionalità Supportate. Ecco tutte le funzionalità disponibili con PS4HEN VTX: Homebrew Enabler – Esegui applicazioni homebrew Jailbreak & Sandbox Escape – Sblocco completo della console Debug Settings – Accesso alle impostazioni di debug Supporto HDD Esterno – Utilizzo di dischi rigidi esterni VR Support – Compatibilità con PlayStation VR Remote Package Install – Installazione pacchetti in remoto Rest Mode Support – Ibernazione senza perdere il jailbreak Formattazione HDD Esterno – Supporto per formattazione esterna Bypass Firmware Checks – Ignora i controlli di aggiornamento Debug Trophies – Sblocca trofei in modalità debug sysdynlibdlsym Patch – Patch per migliorare la compatibilità UART Enabler – Attivazione della porta UART Never Disable Screenshot – Screenshot sempre abilitati Remote Play Enabler – Abilita Remote Play Disable ASLR – Disabilita ASLR per maggiore compatibilità Come Installare PS4HEN VTX 2. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net