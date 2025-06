Provini in corso professori quasi tutti confermati e nuovi ingressi tra volti noti e possibili ritorni clamorosi

È già in corso la caccia ai nuovi talenti di Amici 2025, il celebre talent di Maria De Filippi che quest’anno si appresta a festeggiare il suo prestigioso traguardo delle 25 edizioni. Tra conferme e ritorni sorprendenti, i casting aperti su WittyTV e Canale 5 promettono di portare in scena un’edizione ricca di emozioni e novità. Scopriamo insieme le indiscrezioni e le anteprime di questa entusiasmante stagione che sta per partire.

La macchina di Amici è ufficialmente partita: sono infatti aperti i casting per la nuova edizione del talent firmato Maria De Filippi. Le selezioni si svolgono tramite il sito di WittyTV e Canale 5, dove andrà in onda la nuova edizione, la numero 25, da fine settembre. I provini per entrare nella scuola di Amici sono riservati a giovani tra i 17 e i 25 anni. Soprattutto, sono gratuiti.

