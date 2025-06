Provedel Juve spunta il portiere della Lazio come vice Di Gregorio! C’è però un ostacolo che complica tutto | le ultimissime

Il mercato della Juventus si anima con un nome a sorpresa: Provedel, il portiere della Lazio, potrebbe diventare il vice di Di Gregorio. Tuttavia, un ostacolo imprevisto mette in dubbio questa trattativa, complicando le strategie della società bianconera. Mentre la dirigenza continua a sondare diverse opzioni per rinforzare il reparto tra cessioni e nuovi arrivi, il futuro del numero uno juventino rimane ancora incerto...

sul mercato bianconero. È già iniziata la caccia del calciomercato Juve a un nuovo portiere, che nelle intenzioni del club dovrà andare a sostituire il partente Perin e occupare così il ruolo di alternativa a Di Gregorio. Tra gli obiettivi sondati dalla dirigenza juventina nel corso di questa settimane c’è anche Ivan Provedel, portiere della Lazio che a via via perso la titolarità . Con l’arrivo di Sarri sulla panchina biancoceleste però lo scenario potrebbe cambiare, pertanto la pista non si preannuncia semplice. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com