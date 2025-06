Prove di desiderio al Teatro Verdi con la Compagnia Fettarappa Guerrieri

A Monte San Savino, il Teatro Verdi si trasforma in un palcoscenico di passione e creatività per la Compagnia Fettarappa/Guerrieri. Dal 16 giugno 2025, le prove di desiderio prendono vita tra le mura storiche del teatro, dando il via a una nuova residenza artistica nel progetto Artisti nei Territori. Un’occasione unica per scoprire un teatro come spazio di trasformazione e ispirazione: il sipario si apre su un viaggio emozionale senza precedenti.

Arezzo, 16 giugno 2025 – Prove di desiderio al Teatro Verdi con la Compagnia FettarappaGuerrieri A Monte San Savino è tempo di una nuova residenza artistica nell'ambito del progetto Artisti nei Territori. Sul palco la compagnia formata da Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri Il Teatro Verdi di Monte San Savino torna a farsi casa, rifugio e officina creativa. Con l'avvio della residenza artistica della compagnia formata da Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri, prende forma in questi giorni al Verdi un progetto che non è solo ospitalità, ma vera e propria alleanza tra uno spazio culturale e una nuova generazione di artisti.

