Provano a fare i parcheggiatori abusivi in centro | fermati e sanzionati dai carabinieri

Nel cuore della città, i carabinieri hanno messo in atto un importante servizio di contrasto ai parcheggiatori abusivi, fermando due recidivi catanesi di 26 e 29 anni. Questa azione dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel tutelare cittadini e commercianti da pratiche illegali, garantendo maggiore sicurezza e ordine pubblico. La loro determinazione sarà costantemente diretta a mantenere il centro città libero da un’attività che mina la legalità e il decoro urbano.

I carabinieri hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei parcheggiatori abusivi. Durante il servizio stati individuati un 26enne e un 29enne, entrambi catanesi e già recidivi, sorpresi mentre svolgevano l'attività abusiva in viale Ruggero di.

