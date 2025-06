Protesta alla vecchia Bames | Vogliono cancellare il processo Ex dipendenti sul piede di guerra

Una protesta accesa scuote la Vecchia Bames: ex dipendenti, dopo anni di battaglie legali, rischiano di vedere cancellato il loro processo a causa della prescrizione. Un colpo duro per chi ha lottato quasi dodici anni per giustizia, dopo la chiusura di un simbolo della Silicon Valley brianzola. La loro determinazione si fa sentire: è ora di far valere i diritti e preservare il valore del loro impegno.

"Dopo oltre sette anni di processi rischia di venire cancellato dal colpo di spugna della prescrizione il fallimento della Bames e di tutto il lavoro e le iniziative che ci sono state in quasi dodici anni. Sarebbe veramente assurdo!". Gli ex dipendenti della Bames, la società vimercatese, ex Ibm poi Celestica, fiore all'occhiello della Silicon Valley brianzola e finita invece per chiudere i battenti nel 2013 lasciando a casa 850 lavoratori, protestano contro la richiesta della Procura generale nel processo di appello di derubricare il reato principale da bancarotta fraudolenta a bancarotta semplice con il rischio di annullare tutte le 8 condanne inflitte dal Tribunale di Monza.

Monza, ex dipendenti Bames si incatenano fuori dal Tribunale per protesta - Vimercate (Monza e Brianza) – Proteste fuori dal Tribunale di Monza, dove un gruppo di ex lavoratori Bames- Lo riporta ilgiorno.it