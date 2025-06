Protagonista in Next Gen ora il Mondiale come premio | chi è Daffara il baby Buffon

Il calcio italiano si prepara a vivere un coinvolgente momento di passaggio generazionale: protagonista ora il giovane talento Daffara, soprannominato il "Baby Buffon", che si sta guadagnando un ruolo di rilievo nel mondo del calcio. Con il Mondiale come premio, Tudor ha scelto lui e Garofani per affiancare Di Gregorio e Pinsoglio, colmando con entusiasmo il vuoto lasciato dall'infortunio di Perin. Un'occasione unica per la crescita di questi promettenti calciatori.

Tudor ha convocato lui e Garofani per affiancare Di Gregorio e Pinsoglio colmando il vuoto lasciato dall'infortunato Perin.

