Prossima missione, aprire il teatro Venere. La frazione si mobilita.

Un esempio di passione e dedizione che uniscono la comunità, dimostrando che credere nei sogni e lavorare insieme può riportare vita e speranza. Con entusiasmo e determinazione, la frazione di Ravalle ha riaperto il teatro Venere e il bar nell’ex casa del popolo, creando un nuovo punto di incontro per tutti. È la testimonianza che, quando si lavora con il cuore, i risultati arrivano: e questa è solo la prima di tante future iniziative.

Ci hanno creduto, hanno fatto squadra, si sono rimboccati le maniche. E alla fine, missione compiuta. Nella frazione di Ravalle ha riaperto il bar nell’ex casa del popolo. Nella struttura, la fondazione della casa pare risalga al lontano 1948, è nato il circolo Anspi dedicato a Laura Vincenzi e Carlo Acutis. Un nuovo centro di aggregazione per la frazione grazie all’impegno di don Giorgio Lazzarato, il parroco da sempre in prima linea per aiutare la popolazione. Fu lui a portare, con un furgoncino, il pane quando in una delle sue parrocchie chiuse il forno. Sempre lui – al timone delle parrocchie di Salvatonica, Ravalle, Porporana, San Biagio di Bondeno e Settepolesini – ha creato la scuola della pizza, per aprire le porte ai ragazzini, dare loro un futuro al profumo di pomodoro, basilico e margherita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it