Prosegue rialzo dei titoli di Stato il Btp10 anni al 3,52%

L’onda di rialzi sui titoli di stato non si ferma, con il BTP decennale che raggiunge il 3,52% e trascina i rendimenti europei verso nuovi picchi. Mentre i mercati navigano in acque agitate, investitori e analisti restano in allerta, pronti a cogliere ogni segnale di un contesto finanziario in evoluzione. La domanda è: come influenzerà questa tendenza il panorama economico globale?

Continuano a salire i rendimenti dei titoli di Stato. Il Btp decennale guadagna tre punti e mezzo e sfiora il 3,52% mentre il bund tedesco sale di quattro punti e mezzo al 2,57%. L'oat francese è al 3,28% (+3,5 punti base). Il dieci anni spagnolo sale di +3,3 punti al 3,18%.

