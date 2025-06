Prosegue lo sviluppo di Prince of Persia | Le Sabbie del Tempo Remake Ubisoft pubblica un nuovo artwork

simbolizza la determinazione di Ubisoft nel riportare in vita un classico indimenticabile, alimentando le speranze di milioni di fan ancora affascinati dalla magia di Prince of Persia. È un segno che il remake delle sabbie del tempo sta prendendo forma, pronto a conquistare nuovamente il cuore dei giocatori e a riscrivere nuove pagine di avventura e avvincenti sfide.

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è ancora vivo ed in sviluppo attivo. Lo ha confermato Ubisoft attraverso la condivisione di un post con l’account ufficiale della serie su X, il tutto accompagnato da un nuovo artwork che raffigura uno degli edifici esplorabili nel gioco. Un segnale importante per rassicurare una community che attende da anni e che ha spesso temuto la cancellazione del progetto. Il messaggio, breve ma significativo, recita: “Sì, siamo ancora immersi nel gioco: esploriamo, costruiamo e ci assicuriamo che la sabbia si muova con uno scopo preciso. Questo gioco è stato creato da un team che ci tiene davvero e che mette tutto il cuore (e un sacco di caffè) in ogni fase. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Prosegue lo sviluppo di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, Ubisoft pubblica un nuovo artwork

