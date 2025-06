Proroga tasse 2025 tutte le scadenze rinviate | chi resta escluso

Il Consiglio dei ministri del 12 giugno ha approvato la proroga delle scadenze fiscali al 30 giugno 2025, offrendo sollievo a circa 4,6 milioni di contribuenti tra partite Iva e soggetti Isa. Tuttavia, non tutte le categorie beneficeranno di questa misura, lasciando esclusi alcune importanti fasce di contribuenti. Chi resta fuori dalle agevolazioni dovrà prepararsi ad affrontare le prossime scadenze con maggiore attenzione e strategia.

Il Consiglio dei ministri del 12 giugno ha approvato il nuovo decreto fiscale che introduce la proroga dei versamenti delle tasse con scadenza al 30 giugno 2025. La misura, che per la verità era attesa, non è universale ma interessa circa 4,6 milioni di contribuenti, tra partite Iva in regime forfettario e soggetti Isa, ovvero coloro che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale. Resta, quindi, esclusa una folta schiera di contribuenti. Le nuove scadenze fiscali. Il provvedimento del governo stabilisce che i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dell'Iva, che inizialmente erano previsti con scadenza entro il 30 giugno 2025, potranno essere effettuati: entro il 21 luglio 2025 (dato che il 20 cade di domenica), senza alcuna maggiorazione;