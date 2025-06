Pronostico Real Madrid-Al Hilal | c’è grande curiosità attorno ai due debutti

Il match tra Real Madrid e Al Hilal promette emozioni e sorprese, con i riflettori puntati sui debutti di allenatori di grido. Xabi Alonso, alla sua prima in panchina con i Blancos, cerca di imprimere il suo stile e portare il Madrid lontano nel Mondiale per Club 2025. La sfida, in programma mercoledì alle 21:00, sarà un vero banco di prova per entrambe le squadre e per il futuro di questa competizione.

Real Madrid-Al Hilal è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca mercoledì alle 21:00 (ora italiana): pronostico, tv e streaming gratis. Tra le tante novità che proporrà questo Mondiale per Club ci sono i debutti di diversi allenatori. Nella sfida con i sauditi dell' Al-Hilal, ad esempio, assisteremo all'esordio ufficiale di Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid, club di cui aveva vestito la maglia dal 2009 al 2014. Gli ottimi risultati ottenuti al Bayer Leverkusen dal 2022 in poi hanno convinto Florentino Perez ad affidare la pesantissima eredità di Carlo Ancelotti – oggi selezionatore del Brasile – al tecnico basco.

