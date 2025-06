Pronostico Manchester City-Wydad Casablanca | Pep ha nuove armi a disposizione

Manchester City-Wydad Casablanca si presenta come una sfida intrigante, con i Citizens pronti a dimostrare la loro forza e nuove armi sotto la guida di Pep Guardiola. La partita, valida per la prima giornata del Mondiale per Club 2025, promette emozioni intense mercoledì alle 18:00 ora italiana. Nel gruppo G, il City punta a consolidare il proprio cammino verso le fasi finali, ma nel calcio nulla è scontato: tutto può succedere, anche le sorprese più inattese.

Manchester City-Wydad Casablanca è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca mercoledì alle 18:00 (ora italiana): pronostico, tv e streaming gratis. Nel gruppo G per Manchester City e Juventus dovrebbe essere una formalità chiudere in uno dei primi due posti ed accedere senza problemi alla fase ad eliminazione diretta. Nel calcio, si sa, tutto è possibile ma ci sembra francamente utopico che una tra Al-Ain e Wydad Casablanca possa rispedire a casa almeno uno dei due giganti del calcio europeo. Gli uomini di Pep Guardiola e la Vecchia Signora, dunque, si contenderanno verosimilmente il primato nello scontro diretto in programma nella terza giornata a Orlando, a patto che entrambe riescano – com'è probabile – a vincere le prime due gare.

