Promozione in Serie B ricevute in Comune le ragazze della Cestistica Benevento

Un traguardo straordinario che valorizza il talento e la determinazione delle ragazze della Cestistica Benevento. Il sindaco Mastella e l’intera giunta hanno espresso orgoglio e supporto, riconoscendo il merito di questa promozione storica. Un momento di celebrazione che segna un passo importante per lo sport cittadino e per il futuro delle atlete. È un esempio di come il lavoro di squadra possa portare lontano: il sogno continua!

Il sindaco Clemente Mastella, l'assessore Mario Pasquariello e i consiglieri comunali Enzo Lauro e Alboino Greco hanno ricevuto questa mattina a Palazzo Mosti la squadra femminile della Miwa Energia Cestistica Benevento guidata dal presidente Michele Zullo, che com'è noto ha recentemente ottenuto la promozione in Serie B vincendo la finale playoff contro il Maddaloni. Nel corso dell'incontro, oltre ai complimenti per la storica e prestigiosa promozione, il sindaco Mastella e gli altri amministratori hanno sottolineato l'unione che ha sempre caratterizzato le ragazze della Miwa nel corso della stagione, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà : "Una coesione che alla fine ha premiato una squadra apparsa mai doma".

