Promessa Mantenuta | Sofia Sennati è Campionessa d’Italia di Gym Boxe

La passione e la determinazione di Sofia Sennati hanno scritto una pagina indimenticabile nella storia della Gym Boxe italiana. Campionessa d’Italia nella categoria Junior Kg -63, la sua vittoria è un tributo al cuore e alla forza di una squadra unita nel dolore e nella speranza. Un risultato che va oltre il titolo, simbolo di resilienza e amore per il sport. E questa è solo l'inizio del suo straordinario percorso.

Arezzo, 16 giugno 2025 – Un titolo dedicato al padre scomparso del compagno di squadra Lino Galianni. Una vittoria che vale più di un titolo. La giovanissima Sofia Sennati è la nuova campionessa d'Italia di Gym Boxe categoria Junior Kg -63, a l termine di un campionato iniziato nel modo più difficile e doloroso per tutta la squadra con la rinuncia di Lino Galianni, costretto a ritirarsi per la perdita improvvisa del padre che ha profondamente segnato tutto il gruppo. Ma è proprio dal dolore che nasce una promessa. I compagni di squadra: Moretti Gabriele, Sassi Laura, Squarcialupi Giulio e Sennati Sofia decidono di non mollare e di salire su quel ring anche per Lino, con tecnica e grinta, ma soprattutto con il cuore.