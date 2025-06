Prolungamento metro M5 Fontana | Non credo che verseremo altre risorse

In un momento di sfide economiche, il governatore Fontana chiarisce che il prolungamento della Metro M5 fino a Monza potrebbe non ricevere ulteriori fondi. La questione, importante per mobilità e sviluppo regionale, rimane aperta, ma la priorità attuale sembra orientata a massimizzare le risorse già investite. Resta da capire quali altre soluzioni possano emergere per potenziare i collegamenti tra Milano e Monza, favorendo così il progresso sostenibile e condiviso.

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, si è espresso sul tema del prolungamento della matro M5 fino a Monza, a margine di un evento da Assolombarda a Milano. "Noi abbiamo già fatto una parte importante, però in questo momento, tenendo conto della situazione, non credo che saremo in.

