Profilo falso e centinaia di messaggi a minorenne | ex commerciante condannato per stalking

La giustizia fa luce su un caso inquietante di stalking, confermando una condanna importante e dimostrando che la tutela dei minori resta una priorità assoluta. La sentenza della Corte d’Appello di Napoli sottolinea come comportamenti persecutori, anche attraverso profili falsi e messaggi invasivi, non possano essere tollerati. Questo episodio ci ricorda l’importanza di vigilare e proteggere le vittime, affinché ogni minore possa crescere in un ambiente sicuro e rispettoso.

La Corte d’appello di Napoli ha confermato la condanna a un anno e quattro mesi per un ex commerciante di Grazzanise ed ex titolare di un caseificio, accusato di atti persecutori nei confronti di una minore. I giudici di secondo grado hanno rigettato il ricorso presentato dalla difesa, ritenendo. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Profilo falso e centinaia di messaggi a minorenne: ex commerciante condannato per stalking

