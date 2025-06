Professione Rapper | il romanzo di Valentina Olivato

Scopri “Professione Rapper”, il nuovo emozionante romanzo illustrato di Valentina Olivato, che rende il mondo della musica accessibile e divertente per i giovani lettori. Con illustrazioni vivaci di Ylenia Romanelli, questa avventura narrativa promette di ispirare sogni e passioni. Un’opportunità imperdibile per gli appassionati di musica e per chi desidera scoprire l’entusiasmante vita di un rapper. Il libro sarà disponibile dal 25 giugno in libreria e online. Non perdere l’occasione di preordinarlo subito!

Agenzia Pensiero Creativo allarga il suo catalogo di narrativa per bambini e ragazzi col un nuovissimo simpatico romanzo illustrato "Professione rapper". I testi sono di Valentina Olivato; le illustrazioni sono opera di Ylenia Romanelli. Il volume sarà disponibile in tutte le librerie e store digitali dal 25 Giugno. "Professione Rapper" è disponibile immediatamente in pre order anche sul sito della casa editrice al link https:www.agpensierocreativo.itproduct-detailproductidn3112238professione-rapper E' così che da subito si presenta ai lettori il giovanissimo Arturo, bambino di nove anni che frequenta la scuola primaria e vive in una famiglia che lui definisce "strampalata" ma a cui lui è molto affezionato.

