Prof caduta in moto L’addio dei colleghi con una poesia

Oggi a Verdello si rende omaggio a Nadia Lepore, professoressa d’ispirazione e passione scomparsa in un tragico incidente. I colleghi, uniti nel dolore, hanno scritto un sonetto che celebra la sua memoria: "L’improvvisa ferita, enórme, sólo guarirà cól Tuo Ricòrdo". Un tributo toccante che testimonia come il suo esempio attraverserà per sempre i cuori di chi l’ha conosciuta.

Oggi, a Verdello, i funerali di Nadia Lepore (foto), la professoressa dell’ Itis Paleocapa di Bergamo morta lunedì scorso dopo un incidente in moto lungo la A4. I colleghi le hanno reso omaggio pubblicando sul sito della scuola un sonetto a lei dedicato: "L’improvvisa ferita, enórme, sólo guarirà cól Tuo Ricòrdo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prof caduta in moto. L’addio dei colleghi con una poesia

Stezzano, i colleghi ricordano la prof morta in un incidente in moto: «Amava il suo lavoro» - Nel ricordo affettuoso di una insegnante appassionata, gli amici e colleghi di Stezzano piangono la perdita della professoressa scomparsa in un tragico incidente in moto.

