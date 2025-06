Prodi | è un mondo senza ordine Non so come vada a finire

In un mondo senza ordine, l’assenza di una voce europea forte si fa sentire sempre di più. Prodi denuncia con fermezza: dove è finita l’Europa, se non a mediare e decidere? La sfida è grande, ma solo ripristinando il peso delle decisioni condivise potremo affrontare le crisi globali. La politica europea ha dunque bisogno di riscoprire il suo ruolo fondamentale: unitarci per costruire un futuro stabile e giusto.

"I governi e l'Europa dovrebbero esserci, non abbiamo sentito una parola di mediazione dell'Europa: hanno tentato turchi, sauditi, brasiliani, ma dov'è l'Europa? Questo è il vero problema, se non finiamo con l'unanimità, se non riprendiamo l'obbligo delle decisioni non andiamo da nessuna parte. Io sono stato a Pechino vi assicuro che la stima di vent'anni.