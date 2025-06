Prodi | Dov’è l’Europa? O ci mettiamo assieme o fuori dalla storia

Il futuro dell’Europa è a un bivio cruciale, tra il rischio di isolamento e la possibilità di unire le forze per riscrivere il proprio destino. Romano Prodi mette in guardia: senza una vera unità decisionale, l’Europa rischia di restare ai margini della scena mondiale. È il momento di scegliere tra mettere assieme le forze o rimanere fuori dalla storia. La domanda è: quale strada vogliamo percorrere?

Romano Prodi – foto da sito ufficiale romanoprodi.it BOLOGNA – “I governi e l’Europa dovrebbero esserci, non abbiamo sentito una parola di mediazione dell’Europa: hanno tentato turchi, sauditi, brasiliani, ma dov’è l’Europa? Questo è il vero problema, se non finiamo con l’unanimità, se non riprendiamo l’obbligo delle decisioni non andiamo da nessuna parte. Io sono stato a Pechino vi assicuro che la stima di vent’anni fa oggi non c’è più: o ci mettiamo assieme oppure siamo fuori dalla storia”. Lo ha detto l’ex premier Romano Prodi salendo a sorpresa sul palco di Repubblica delle idee a Bologna. “Io non sono più un ragazzo, sono uno dei pochi prodotti ante guerra che c’è qui dentro, ma cose come negli ultimi mesi non le ho mai viste in vita mia, nemmeno la crisi dei missili di Cuba, è un mondo senza ordine. 🔗 Leggi su Lopinionista.it