Processo Morandi parte la requisitoria dei Pm con la lettura dei nomi delle 43 vittime

Un momento di grande emozione e riflessione: a Genova, la requisitoria dei pm nel processo per la tragedia del Ponte Morandi prende il via con la lettura dei nomi delle 43 vittime, un tributo doveroso alle vite spezzate in un evento che ha segnato profondamente la città e l’Italia intera. Un atto che rinnova il ricordo e la richiesta di giustizia, affinché simili tragedie non si ripetano mai più.

Genova – Si apre con lista dei nomi delle 43 vittime, che scorrono sugli schermi in aula, la requisitoria dei pubblici ministeri nel processo per la strage del Ponte Morandi,. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Processo Morandi, parte la requisitoria dei Pm con la lettura dei nomi delle 43 vittime

Ponte Morandi, pm iniziano requisitoria con nomi vittime - "Ma in tutti questi anni non abbiamo mai affrontato il cuore di questo processo attorno al quale gravitano tutte queste cose, questi dettagli. Lo riporta ansa.it

Processo per il crollo del ponte Morandi: lettura dei nomi delle 43 vittime apre la requisitoria dei pm - Il processo per il crollo del ponte Morandi a Genova entra nella fase di requisitoria con i pm Marco Airoldi e Walter Cotugno, che ricordano le 43 vittime e coinvolgono 57 imputati nelle responsabilit ... Riporta gaeta.it