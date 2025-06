Processo Morandi la requisitoria dei Pm parte con la lettura dei nomi delle 43 vittime

Nel cuore dell’aula, il silenzio si fa pesante mentre i pubblici ministeri iniziano la requisitoria con una toccante lista di 43 vittime. La proiezione dei loro nomi sugli schermi rende tangibile la tragedia, invitando tutti a riflettere sulla drammatica perdita di vite umane. È un momento carico di emozione, che segna l’inizio di una fase cruciale nel processo Morandi, volto a fare giustizia e a ricordare chi non c’è più.

Un momento di grande emozione e riflessione: a Genova, la requisitoria dei pm nel processo per la tragedia del Ponte Morandi prende il via con la lettura dei nomi delle 43 vittime, un tributo doveroso alle vite spezzate in un evento che ha segnato profondamente la città e l'Italia intera.

