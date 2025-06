Processo al testimone spesso inattendibile

In un vortice di tensione e drammi, il processo al testimone si rivela spesso inattendibile, alimentando dubbi e suspense. Tra urla di rabbia, terrore, e il clangore di un coltello, la scena si trasforma in un incubo realista. Ma cosa si nasconde dietro alle fragile testimonianze? Scopriamolo insieme, affrontando i misteri che scuotono le fondamenta della giustizia.

Le urla di rabbia e di terrore. Il coltello. Il sangue. Il corpo che crolla a terra. La gente che si accalca, impotente e sbigottita, davanti a un cadavere riverso in una raccapricciante pozza ross.

