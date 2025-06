Problemi tecnici su un altro Boeing della Air India | costretto ad un atterraggio di emergenza a Hong Kong

Un'altra giornata di tensione nell'aviazione indiana: un Boeing 787 di Air India, in volo da Hong Kong a Delhi, è stato costretto a un atterraggio di emergenza dopo soli 61 minuti di volo. Problemi tecnici e manovre rapide sono stati fondamentali per garantire la sicurezza dei passeggeri. Questa sequenza di eventi solleva interrogativi sulla sicurezza e sull'affidabilità degli aeromobili moderni, spingendo l'industria a riconsiderare rigorosi controlli e procedure di emergenza.

Un altro Boeing 787 della Air India avrebbe riscontrato problemi in volo. Si tratta del volo AI315, partito da Hong Kong e diretto a Delhi, costretto ad un atterraggio di emergenza nell’aeroporto cinese dopo solo 61 minuti di volo. Dai dati disponibili su Flightaware, un sito specializzato nel tracking dei voli, il motivo sarebbe un “problema tecnico”: dopo il decollo, l’aereo ha mantenuto un’altitudine di circa 7mila metri, nettamente inferiore a quella di crociera, per non più di una decina di minuti, per poi perdere velocità e iniziare la sua discesa verso Hong Kong. Intanto, le autorità indiane hanno annunciato il ritrovamento della seconda scatola nera del Boeing 787 di Air India precipitato giovedì ad Ahmedabad, nell’India nordoccidentale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Problemi tecnici” su un altro Boeing della Air India: costretto ad un atterraggio di emergenza a Hong Kong

